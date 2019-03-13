2019-03-13T23:14:15+03:00
Политика

Британский парламент проголосовал против Brexit без сделки с ЕС

Теперь депутаты выскажутся за поправку о переносе выхода из Евросоюза на более поздний срок
Юлия ДИВЕЕВА
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Британский парламент не поддержал выход из ЕС без сделкиБританский парламент не поддержал выход из ЕС без сделкиФото: REUTERS
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Палата представителей Великобритании 13 марта проголосовала за поправку, которая запрещает выход королевства из Евросоюза без сделки с Брюсселем при любых обстоятельствах. За инициативу проголосовали 312 народных избранников, против выступили 308 депутатов.

Также сегодня парламентарии проголосуют за предложение премьер-министра страны Терезы Мэй исключить возможность выхода Соединенного Королевства из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit.

Как передает ТАСС, 14 марта парламент проголосует за перенос Brexit с 29 марта на более поздний срок.

Как сообщал сайт kp.ru, 12 марта британский парламент вновь отверг проект соглашения с ЕС об условиях Brexit, внесенный на рассмотрение Мэй. После этого глава правительства сообщила, что 13 марта парламентарии смогут проголосовать по вопросу о возможности выхода страны из европейского сообщества без сделки с ЕС. Если палата общин не поддержит и этот вариант, то перед парламентариями будет поставлен вопрос о необходимости переноса сроков выхода страны из ЕС с 29 марта на более поздний срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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