2019-03-14T01:23:43+03:00
Экономика

Минфин разместил ОФЗ на 91 млрд рублей за один день

Такой объем размещения стал рекордным за все время проведения аукционов
Юлия ДИВЕЕВА
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Минфин сообщил о рекордном размещении ОФЗМинфин сообщил о рекордном размещении ОФЗФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Министерство финансов России в течение одного дня разместил облигации федерального займа (ОФЗ) на сумму 91,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что такой объем размещения является рекордным за все время проведения аукционов.

"Успеху способствовала благоприятно сложившаяся рыночная конъюнктура, отсутствие негативных новостей на рынке, укрепившийся рубль и новый гибкий механизм размещения", - цитирует ТАСС сообщение министерства.

Напомним, Минфин России разместил ранее на аукционе облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) двух выпусков: 26224 с датой погашения 23 мая 2029 года и 26209 с погашением 20 июля 2022 года. Спрос на ОФЗ-ПД выпуска 26224 достиг 83,55 млрд рублей при средневзвешенной доходности в 8,47% годовых.

На госбумаги выпуска 26209 спрос составил 61,5 млрд рублей при средневзвешенной доходности выпуска в 8% годовых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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