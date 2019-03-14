Депутат Рады заявил о "космических потерях" украинской армии в Донбассе

СЕГОДНЯ 06:29 2019-03-14T06:44:54+03:00

Националист Билецкий отметил, что Киев не продвинулся в вопросе урегулирования конфликта на востоке страны

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Вооруженные силу Украины несут огромные потери в результате вооруженных столкновений на юго-востоке страны. Об этом заявил депутат Верховной рады, основатель нацбатальона "Азов" Андрей Билецкий.

"Наши потери — это космические цифры для современных войн", — сказал он в интервью изданию "Апостроф".

По данным депутата, уже после заключения соглашения "Минск-2" армия Украины потеряла более тысячи человек, убитых в ходе военных действий. И это без учета "погибших в результате ранений, инсультов, самоубийств". Билецкий отметил, что власти республики не достигли никаких подвижек в вопросе урегулирования конфликта.

Парламентарий считает, что Киеву неудобно говорить о проблеме Крыма и Донбасса, поминать, потому что "нет никаких успехов в этом направлении".

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что 13 марта в Минске Контактная группа села за стол переговоров, чтобы обсудить все вопросы, которые ранее были вынесены на обсуждение профильными подгруппами. Официальный Киев в очередной раз блокировал работу подгруппы по гуманитарным вопросам. Большая часть заседания ушла на решение технических вопросов.

ИСТОЧНИК KP.RU