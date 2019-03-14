Могерини назвала условия, при которых ЕС будет выделять средства для Сирии

СЕГОДНЯ 12:39 2019-03-14T12:39:56+03:00

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Европейский союз направит денежные средства на восстановление Сирии и обсудит этот вопрос с Всемирным банком только тогда, когда увидит начало политического процесса под эгидой ООН в Женеве. Соответствующие заявление сделала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини по прибытии на министерскую часть третьей международной донорской конференции по Сирии в Брюсселе.

Магерини отметила, что «средства ЕС будут мобилизованы, но тогда, когда начнется прочный политический процесс под эгидой ООН в Женеве». «ЕС готов собрать средства, начать вместе работать со Всемирным банком и готов прийти в тот момент, когда начнется политический процесс в Женеве», - сказала она.

Европейский дипломат также выразила надежду, что конференция по Сирии направит ясный сигнал о необходимости возобновления женевского процесса. По ее словам, у конференции две главные задачи: «во-первых, это поддержка политическому процессу под эгидой ООН» и «мобилизация значительной гуманитарной помощи».

В донорской конференции по Сирии, проводимой по инициативе ЕС и ООН, принимают участие представители более 85 стран и организаций. На мероприятии Россию на конференции представляет заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин.

На предыдущий конференции Евросоюз принял решение дополнительно направит Турции 3 млрд евро на помощь сирийским беженцам в ближайшие два года.

ИСТОЧНИК KP.RU