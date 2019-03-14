НАТО призналось: у союзников нет единой позиции по «Северному потоку - 2»

СЕГОДНЯ 16:20 2019-03-14T16:20:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В НАТО нет общей позиции по проекту газопровода «Северный поток - 2» и мнения членов альянса по этому вопросу расходятся. Соответствующие заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции, посвященной презентации годового отчета работы альянса за 2018 год.

«НАТО не имеет позиции по "Северному потоку - 2". Как я уже сказал, союзники придерживаются разных взглядов по этому вопросу», - сказал он.

Напомним, ранее большинством голосов в Европарламенте была принята резолюция, в которой ЕП призвал остановить «Северный поток-2» и прекратить считать Россию стратегическим партнером ЕС. В ноябре прошлого года посол Соединенных Штатов при ЕС Гордон Сондленд заявил, что у Вашингтона «есть много инструментов» для того, чтобы заморозить проект.

«Северный поток - 2» должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря. При этом ожидается, что трубопровод пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств - РФ, Финляндии, Швеции, Дании и ФРГ.

ИСТОЧНИК KP.RU