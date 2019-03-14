2019-03-14T16:20:07+03:00
Политика

НАТО призналось: у союзников нет единой позиции по «Северному потоку - 2»

Генсек альянса заявил, что союзники придерживаются разных взглядов по этому вопросу
Елена Гильманова
Поделиться:
Комментарии: comments5
Генсек альянса заявил, что союзники придерживаются разных взглядов по этому вопросуГенсек альянса заявил, что союзники придерживаются разных взглядов по этому вопросуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В НАТО нет общей позиции по проекту газопровода «Северный поток - 2» и мнения членов альянса по этому вопросу расходятся. Соответствующие заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции, посвященной презентации годового отчета работы альянса за 2018 год.

«НАТО не имеет позиции по "Северному потоку - 2". Как я уже сказал, союзники придерживаются разных взглядов по этому вопросу», - сказал он.

Напомним, ранее большинством голосов в Европарламенте была принята резолюция, в которой ЕП призвал остановить «Северный поток-2» и прекратить считать Россию стратегическим партнером ЕС. В ноябре прошлого года посол Соединенных Штатов при ЕС Гордон Сондленд заявил, что у Вашингтона «есть много инструментов» для того, чтобы заморозить проект.

«Северный поток - 2» должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря. При этом ожидается, что трубопровод пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств - РФ, Финляндии, Швеции, Дании и ФРГ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Эксперт рассказал, что владельцы майнинговых ферм пока могут не бояться наказаний
Тимошенко пожаловалась послу ЕС на фальсификации выборов, которые готовит Порошенко
Глава СПЧ предложил отдавать бездомных пенсионеров в приемные семьи
Глава ФНС Михаил Мишустин рассказал, кто уже пользуется приложением «Мой налог»
Глава МИД Австрии сообщила, что обсудила с Путиным Ближний Восток
Два человека погибли, семеро ранены в результате взрыва на рынке в Пакистане
В ФНС рассказали о росте числа зарегистрированных самозанятых в России
Лавров и глава МИД Венесуэлы договорились укреплять взаимодействие в ООН
Депутат Госдумы рассказал об особенностях закона об ОПГ
Госдума планирует снять запрет на выращивание опийного мака в России
Лавров: дальнейшая визовая дискриминация крымчан недопустима
В Сети появился новый трейлер фильма о супергероях "Мстители: Финал"
Посольство РФ: доклад эстонской разведки – набор антироссийских страшилок
Столтенберг: НАТО заинтересовано в поддержке военных каналов с РФ
В Киеве убили сотрудника администрации президента Украины
Силуанов: Правительство готово смягчить санкции за несвоевременный возврат валютной выручки
Сотни жителей Малайзии пострадали из-за попавших реку химикатов
Посол РФ: никто никому не предлагал вступления Белоруссии в состав России
Власти США проверяют соглашения Facebook о доступе к данным пользователей
Путин поручил выйти на ставку по ипотеке ниже 8 %
НАТО призывает России вернуться «без промедления» к ДРСМД
Путин призвал к ускорению темпов строительства жилья
В Госстате Китае сообщили, что экономика страны сможет преодолеть тенденцию к спаду
Трамп: мексиканские наркокартели террористическими группировками
Порошенко заявил, что едет в Донбасс
КНР сделал «строгое представление» США из-за доклада Госдепа о правах человека
Маурицио Сарри оценил состояние газона в Киеве как «ужасное»
РЖД запускает первые два поезда с новыми плацкартными вагонами