2019-03-12T15:38:22+03:00
В мире

Европарламент принял резолюцию с призывом остановить «Северный поток - 2»

Документ был одобрен законодателями в ходе пленарной сессии в Страсбурге
Дарья ИВАШКИНА
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Европарламент принял резолюцию с призывом остановить «Северный поток - 2»Европарламент принял резолюцию с призывом остановить «Северный поток - 2»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 12 марта, Европарламент в ходе пленарной сессии в Страсбурге принял резолюцию с призывом остановить строительство газопровода «Северный поток - 2». Кроме того, в документе содержатся такие предложения, как предусмотреть возможность введения новых антироссийских санкций, в том числе ограничить доступ РФ к финансам и технологиям, а также больше не считать Москву стратегическим партнером.

За резолюцию проголосовали 402 депутата, против же выступили только 163 законодателя, а еще 89 воздержались, передает ТАСС.

Между тем чуть позже стало известно о том, что Европарламент принял резолюцию с призывом найти способы сохранить членство РФ в Совете Европы.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, «Северный поток - 2», по задумке, должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря. При этом ожидается, что трубопровод пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств - РФ, Финляндии, Швеции, Дании и ФРГ. Причем наша страна ранее уже получила практически все разрешения на строительство газопровода.

Однако против «Северного потока - 2» уже давно активно выступают США и Украина. Так, в ноябре прошлого года посол Соединенных Штатов при ЕС Гордон Сондленд заявил, что у Вашингтона «есть много инструментов» для того, чтобы заморозить проект. Однако европейцы особо не спешили отказываться от газопровода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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