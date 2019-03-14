2019-03-14T17:17:36+03:00
Экономика

Эксперт рассказал, что владельцы майнинговых ферм пока могут не бояться наказаний

Это будет до того, пока криптовалюту не признают, как новую финансовую сущность
Елена АКИМОВА
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Эксперт уверен, что ситуация с криптовалютами не изменится, пока не будут внесены изменения в законодательствоЭксперт уверен, что ситуация с криптовалютами не изменится, пока не будут внесены изменения в законодательствоФото: REUTERS
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На этой неделе московские силовики провели ряд спецопераций на «Садовод» и в торговом центре «Москва». В итоге были найдены крупные суммы денег и несколько ферм для майнинга криптовалют. Происхождение средств сейчас устанавливается, а вот наказания за майнинг ждать не стоит. Такой вывод сделал главы Ассоциации кабельного телевидения России, члена Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания РФ Юрий Припачкин.

Дело в том, что законодательно данные нормы пока не определены. Фактически подобные фермы – это некие программные комплексы, которые производят некий математически код.

- Соответственно, никакие статьи уголовного кодекса не могут регулировать данной деяние. Известно, что такие фермы существуют не только там. До тех пор, пока в стране не признают криптовалюту новой цифровой сущностью и не опишут, как с ней обращаться, не стоит ждать принципиальных изменений, - прокомментировал эксперт ИА «НСН».

Кстати, специалисты оцениваю оборот торговли криптовалютой в России в миллиард долларов в год.

Сайт kp.ru писал, что в понедельник у рынка «Москва» в Люблино начал собираться народ. Местные торговцы-оптовики обычно приезжают к четырем часам, открывают точки, вывешивают товар. В пять по рядам начинают шустрить «челночники» из российских регионов, приехавшие на закуп курток, джинсов, башмаков. Но не в этот раз. Ранним утром все ворота рынка были закрыты. Не пускали ни самих торговцев, ни (уж тем более) покупателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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