После облавы на рынках «Москва» и «Садовод» в полицию увезли несколько сотен мигрантов

Рано утром в понедельник у рынка «Москва» в Люблино начал собираться народ. Местные торговцы-оптовики обычно приезжают к четырем часам, открывают точки, вывешивают товар. В пять по рядам начинают шустрить «челночники» из российских регионов, приехавшие на закуп курток, джинсов, башмаков. Но не в этот раз. Ранним утром все ворота рынка были закрыты. Не пускали ни самих торговцев, ни (уж тем более) покупателей.

- На всех выходах стояли бойцы ОМОНа с автоматами, а вдоль дороги - ряды автозаков, - рассказывает торгующий на «Москве» киргиз Асыл. - Нам сказали, что началась облава. Проверяют документы, регистрацию. Даже те, у кого с бумагами все хорошо, решили от греха подальше вернуться домой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696366" frameborder="0"></iframe> Видео от ТЦ Москва в Люблино, где проводятся обыски силовиками.

«Домой» - это не в смысле махнуть самолетом до Душанбе или Бишкека. Большинство работников рынка снимают комнаты и квартиры где-то по соседству.

Насколько известно, в «облаве» поучаствовали сотрудники сразу трех ведомств - полиция, ФСБ, Росгвардия. Основные «мероприятия» прошли в мигрантском общежитии (для солидности местные называют стоящую на задворках рынка панельную пятиэтажку гостиницей).

- Людей оттуда выводили пачками, - рассказывает бойкая женщина из Молдавии, продающая китайскую обувь. - Мы насчитали не меньше десяти автозаков, наполненных людьми, которые потом выезжали из ворот. Общагу проверили, потом основное здание тоже прошерстили, вдруг там кто-то спрятался.

Местной «полиции», ЧОП «Витязь», рекомендовали постоять в сторонке. У некоторых мужиков-охранников, выборочно, на всякий случай тоже проверили документы. В ЧОПе, кстати, тоже есть мигранты - приезжие с Украины и Молдавии.

По словам женщины, «маски» забирали всех подряд: и мигрантов из Узбекистана-Таджикистана, и приезжих из Закавказья, и китайцев (они составляют больше половины «населения» рынка).

Это общежитие на рынке «Москва», где прошла основная облаваФото: Александр РОГОЗА

Как стало известно, основной задачей рейда был поиск нелегалов, людей, объявленных в феедеральный розыск, членов этнических ОПГ. Ну и всяких запрещенных предметов. Оружия, например. Наркотиков.

После проверки большинство задержанных, у кого с документами все ОК, отпускали восвояси.

В это же время такой же «миграционный рейд» шел и на рынке «Садовод» у МКАД. Его, правда, закрывать не стали. Но тоже вывезли из общаги несколько автозаков мигрантов. На круг, с обоих рынков, в полицию доставили не меньше 300 человек.

- Решение о рейде было принято после недавних потасовок с участием этнических групп на юго-востоке Москвы, где находятся рынки, - рассказал источник в правоохранительных органах.

Например, на этих выходных на Белореченской улице, которая в квартале от «Москвы», сцепились две группы мужчин. По некоторым данным, уроженцы Таджикистана и кавказцы решали вопрос о том, кому стоять на точках такси у рынка. Поговорили серьезно. Одного мужчину доставили в больницу с ранением в живот из травматического пистолета, еще троих - с ножевыми.

Итог сегодняшнего рейда: у более чем двадцати человек проблемы с документами. Нарушение миграционных законов. Депортация.

КСТАТИ

Осенью 2017 года рынок «Москва» уже оказывался в центре новостей. Его пытались взять штурмом толпы бородатых мужчин. Накануне на территории произошло ЧП - охранники избили таджика, гоняющего на рынке тачку. Мигрант попал в больницу с серьезной травмой головы. Но кто-то распустил слухи, что парень умер, а его труп ЧОПовцы вывезли с рынка в мусоре. Через вотсап и соцсети очень оперативно собрали несколько сотен молодых парней, которые хотели прорваться на рынок, чтобы «отомстить виновным за смерть брата». Полиции пришлось разгонять толпу, задержали около сотни человек.

Один из лидеров (на тот момент) таджикской диаспоры в Москве Каромат Шарипов заявлял «КП», что в той самой гостинице «Дружба» на рынке «Москва» складывается опасная ситуация.

- Таджики живут вместе с таджиками, все земляки. Питаются в двух-трех кафе для своих, там нет случайных людей. Люди едят, разговаривают, с этого все и начинается. Есть молельные комнаты. Мигранты все время общаются только друг с другом. Я знаю, что были таджики, которые сначала уезжали в ИГИЛ (организация, запрещенная в России. - Ред.), потом возвращались назад. Многие из них были завербованы на территории Люблинского рынка.

Правда, через пару месяцев после того ЧП Каромат Шарипов и сам был депортирован из России - оказалось, десять лет назад он получил паспорт гражданина РФ с нарушениями.