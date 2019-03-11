2019-03-11T09:59:36+03:00
Москва

Полицейские рейды проходят на рынках «Москва» и «Садовод»

По некоторым данным, правоохранители работают на этих объектах с трех часов ночи [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Полицейские рейды проходят на рынках «Москва» и «Садовод»Полицейские рейды проходят на рынках «Москва» и «Садовод»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 11 марта, стало известно о проведении полицейских проверок на московских рынках «Москва» и «Садовод». По некоторым данным, правоохранители и сотрудники миграционной службы работают на этих объектах с трех часов ночи.

«Рейды проходят на рынках, в частности - ТЦ "Москва" в Люблино и на территории "Садовода" на юго-востоке города», - сказал информированный источник «Интерфаксу».

Также собеседник агентства отметил, что причиной рейдов могли стать конфликты между мигрантами в столице в минувшие выходные. Кроме того, он не исключил, что на территории рынков могут также искать криптовалютные фермы.

Видео от ТЦ Москва в Люблино, где проводятся обыски силовиками.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 8 марта водители грузовых такси устроили массовую драку со стрельбой в торговом центре «Тройка» в центре Москвы. А на следующий день - 9 марта - массовая драка произошла и на Белореченской улице. И тоже с применением оружия. В результате в больницу отвезли четырех мужчин - одного с огнестрельным ранением и трех с ножевыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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