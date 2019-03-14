Госдума одобрила появление автоматических наружных дефибрилляторов

СЕГОДНЯ 17:55 2019-03-14T17:55:11+03:00

Часто врачи не успевают добраться до пациента, у которого произошла остановка сердца Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Они могут появиться в местах массового скопления людей и позволят спасти жизни сотням человек

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В России могут появиться автоматические наружные дефибрилляторы. Госдума одобрила данный законопроект и совсем скоро в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан» будут внесены изменения.

«Умные» дефибрилляторы позволят снизить смертность от остановки сердца, так как часто скорая помощь просто не успевает добраться до человека, которому стало плохо. Данное оборудование разместится в местах массового скопления людей, например, на вокзалах, в аэропортах, торговых центрах.

Использовать медицинскую технику смогут даже люди без специального образования, так как современные технологии не стоят на месте. «Умный» дефибриллятор исключит возможность случайного или умышленного использования, а вся работа будет сопровождаться голосовыми подсказками.

- Теперь для их установок и применения необходимо убрать все препоны и внести нужные поправки в законодательство, - комментирует ФАН депутат Государственной думы Сергей Вострецов.

ИСТОЧНИК KP.RU