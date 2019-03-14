2019-03-14T18:33:25+03:00
В мире

Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Украины

Лидер Незалежной освободил от должности Егора Божка, которого при назначении он назвал патриотом с огромным опытом зарубежной работы
Елена Гильманова
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Порошенко назначает главой СВР Егора Божка. Фото: страница Порошенко в соцсетиПорошенко назначает главой СВР Егора Божка. Фото: страница Порошенко в соцсетиФото: СОЦСЕТИ
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Президент Украины Петр Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Украины Егора Божка. Соответствующий указ был опубликован на сайте пресс-службой украинского лидера. Документ датирован 13 марта 2019.

«Освободить Божка Егора Валерьевича от должности председателя Службы внешней разведки Украины», — говорится в тексте указа.

При этом причина увольнения не указана.

Бывшего главу миссии при НАТО Егора Божко Порошенко назначил начальником Службы внешней разведки Украины в 2017 году. Тогда глава государства заявил, что смена руководства в СВР поспособствует развитию военного ведомства. Он сообщил, что знает Божко «давно как патриота, решительного, профессионального человека, который имеет огромный опыт зарубежной работы».

Напомним, что накануне, 13 марта, президент Украины осободил от занимаемой должности начальника управления Службы безопасности в Сумской области Владислава Косинского. Причина увольнения также не была указана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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