СЕГОДНЯ 18:45 2019-03-14T18:45:34+03:00

В Дубае показали самые дорогие в мире духи за 1,3 миллиона рублей Фото: Nabeel

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В Дубае представили самый дорогой парфюм в мире за 4,5 миллиона дирхамов (почти 1,3 миллиона долларов).

Необычные духи носят название "Shumukh" (в переводе с арабского - "заслуживающий самого высокого"). Флакон украшен драгоценными камнями - бриллиантами, жемчугом, топазами, а также золотом и серебром.

Духи на данный момент выставлены в одном из торговых центров Дубая Dubai Mall. До конца марта любой желающий может посмотреть на необычные духи.

На создание духов, которые, к слову, подходят мужчинам и женщинам, ушло три года. В сосуд, вмещается 3 литра парфюма. Он сделан из элитного муранского стекла. Высота флакона вместе со всей конструкцией, которая декорирована дизайнерскими элементами, составляет 1,97 метра.

К слову, дорогостоящий парфюм уже поставил два мировых рекорда - по количеству бриллиантов на сосуде с духами (более 3,5 тысяч камней) и по самому высокому спрею с дистанционным управлением, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в 2017 году в Дубае на аукционе продали самый дорогой бургер в мире. Поваром был шейх Мохаммед Абдулла аль-Тани. Основными ингредиентами бургера являлись булочки с шафраном, телячий бекон, чеддер и острый соус харрис. С молотка ушли еще четыре подобных бургера шейха.

ИСТОЧНИК KP.RU