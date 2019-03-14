Матвиенко оценила мемы на законы о фейк-ньюс и госсимволах

СЕГОДНЯ 20:00 2019-03-14T20:00:53+03:00

Спикер Совфеда сообщила, пожелания россиян в адрес Федерального собрания были услышаны и будут учтены

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила талант россиян, которые мемами в интернете отреагировали на одобренные в среду, 13 марта, законопроекты об установление процедуры блокировки недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей и о блокировке в интернете материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти РФ. Она также попросила главу комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству и одного из авторов этих законов Андрея Клишаса оценить интернет-шутки.

«У нас не только умные ученые, эксперты - народ талантливейший, умнейший, креативнейший. Вчера только приняли законы Клишаса, а сегодня уже новые мемы: покритикуешь власть - подпадешь под закон об оскорблении власти, похвалишь власть - подпадешь под закон о фейковых новостях. И так, и так наказание», - смеясь, заметила спикер Совфеда.

«Андрей Александрович, народ не дремлет», - отметила она, обратившись к главе комитета Клишасу.

Валентина Матвиенко оценила талант россиян, придумавших мемы о законе

«Мы услышали ваши пожелания в адрес Федерального собрания, мы обязательно их учтем», - заявила Матвиенки, подводя итоги заседания.

Напомним, что в среду Совет Федерации России одобрил пакет законов о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации. За документ проголосовали 149 сенаторов, лишь трое были против и еще трое воздержались.

Совет Федерации одобрил закон о блокировке фейков. Интернет отозвался мемами

Накануне, 10 марта, в Москве прошел митинг за свободу интернета. Он был направлен на защиту устойчивой работы интернета в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа.

ИСТОЧНИК KP.RU