Совет Федерации принял законы о фейках и госсимволах

В среду Совет Федерации России одобрил пакет законов о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации. За документ проголосовали 149 сенаторов, лишь трое были против и еще трое воздержались.

Напомним, парламентарии подготовили законопроект о фейках и госсимволах для того, чтобы Генпрокуратора могла требовать у социальных сетей и СМИ удаления и прекращения распространения ложных новостей, которые маскируются под настоящие, если их распространение может привести к серьезным и негативным последствиям: панике, угрозе жизни и здоровью людей, массовым волнениям. Эксперты обращают внимание, что речь идет именно об искажении фактов, а не об охоте на ведьм.

Кроме того, правоохранительные органы получили возможность требовать у социальных сетей и СМИ удаления и блокирования распространения непристойных, издевательских и грубых высказываний и картинок, которые умаляют общепринятые общественные устои, оскорбляют память и историю российского общества, унижают флаг, гимн герб и органы госвласти – парламент России, Верховный и Конституционный суды, ее правительство и президента.

При этом законопроекты не запрещают критиковать отдельных чиновников, высказывать своё мнение, проводить журналистские расследования, высказывать и распространять точку зрения, отличную от официальной.

Обратим внимание, что во время обсуждения законопроектов в Госдуме документы претерпели существенное изменения. Исключена размытая формулировка «иные тяжкие последствия». Теперь последствия четко обозначены и их список закрытый и исчерпывающий. Ничего туда добавить невозможно. При этом максимально сохранены формулировки, которые есть «Законе о митингах», что сводит к минимуму риск ошибки правоприменителя или судебной ошибки.

Услышаны опасения, что фейк фейку рознь и по степени охвата и по своим последствиям. Ответственность теперь четко разделена в зависимости от тяжести последствий. За создание угрозы – один размер штрафов, а в случае повторного правонарушения или если созданы помехи функционированию объектов, то штрафы очень серьезные. В случае массовых волнений, потери здоровья или гибели людей, в результате вызванных фейковыми новостями волнений, штрафы вырастут уже до 1,5 млн рублей.

Все дела, которые будут возбуждаться по данной статье, будут под особым контролем прокуратуры. Потому что по каждому такому случаю надо будет прокуратуру уведомить. А надзорное ведомство может взять под дело свой контроль. И о каждом случае будет известно Генпрокурору, так как только по его представлению можно будет требовать удаления недостоверной информации или блокировать ресурсы, где она размещена. Прокуратура консолидирует все случаи возбуждения и рассмотрения дел. Это позволит исключить злоупотребления на местах, когда положения закона могут интерпретироваться в угоду местным начальникам.

Назначить наказание по данным видам правонарушения может только суд. Неважно кто возбудил дело – полиция или Роскомнадзор. Рассматривать его будет только суд, что позволит поставить весь процесс под общественный контроль. Тут большое поле деятельности для Совета по правам человека, который может анализировать практику, делать свои выводы в ежегодном или специальных докладах, доносить позицию до президента России. Общественная палата, уполномоченные по правам человека – общественный контроль такого рода дел гарантирован.

Услышано журналистское сообщество, поэтому в законопроекте специально сделана оговорка, что не подпадает под действие норм закона информация, которая была распространена до его вступления в силу. «Закон обратной силы не имеет». Поэтому никаких архивных дел быть не может. Все, что сейчас в архивах, может и дальше спокойно храниться.

По предложению представителей средств массовой информации вводится особый порядок блокирования интернет-СМИ. Тем самым издания, сайты, телеканалы и радиостанции, имеющие лицензию, и не важно, как интернет версия газеты или телеканала или как самостоятельное сетевое издание, получат право в течение суток после получения соответствующего предписания удалить недостоверную информацию. Ни о какой немедленной блокировки речи не идет теперь. Есть сутки на исправление ситуации, у всех зарегистрированных изданий, вне зависимости от формы распространения – печатной или электронной, есть «право на ошибку».

Также исключено внесение поправок в «Закон о СМИ». Проще говоря, теперь средствам массовой информации отзыв лицензии не грозит.