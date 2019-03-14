2019-03-14T20:46:35+03:00
Происшествия

В Мытищах объявлен план "Перехват" после убийства Геворга Туманяна

Ранее в Московской области произошла перестрелка между двумя мужчинами на почве личного конфликта
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments8
В Мытищах объявлен план "Перехват" после убийства Геворга ТуманянаВ Мытищах объявлен план "Перехват" после убийства Геворга ТуманянаФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В Мытищах объявили план "Перехват" после убийства в Мытищах индивидуального предпринимателя Геворга Туманяна. Преступник, который выстрелил в мужчину, скрылся с места преступления со своим сообщником на Volkswagen Touareg в неизвестном направлении. Известно, что оба мужчины вооружены.

Ранее стало известно о том, что в Московской области в городе Мытищи произошла перестрелка между двумя мужчинами на почве личного конфликта. В определенный момент один из них выстрелил другому в спину, от чего последний скончался на месте.

После перестрелки убийца пешком покинул место преступления. Сообщник ждал его в автомобиле на соседней улице.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в США произошла стрельба в школе в День влюбленных. По предварительным данным, никто не пострадал, стрелок был оперативно задержан. Всех учеников немедленно эвакуировали из здания, их потом забрали и развели по домам родители.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Британский парламент проголосовал за продление срока Brexit
Кузнецова заявила об улучшающемся состоянии "девочки-маугли"
Помпео заявил, что все дипломаты США покинули Венесуэлу
Лавров назвал "наркотическим адом" попытку некоторых стран легализовать употребление марихуаны
Матвиенко оценила мемы на законы о фейк-ньюс и госсимволах
YouTube заблокировал канал кандидата в президенты Украины Зеленского
США перебросили в Британию три бомбардировщика, способных нести ядерное оружие
СПЧ составил «портрет среднестатического бомжа» и предложил принимать их на работу без документов
Медведев освободил от должности замглавы Росавиации Олега Клима
Татьяна Голикова поручила разработать рекомендации для диабетического питания в школах
Трамп пригрозил ЕС ввести пошлины на европейские товары
В Дубае показали самые дорогие в мире духи за 1,3 миллиона долларов
Президент Австрии рассказал о «хорошем разговоре» с Лавровым
В Аргентине назвали причину гибели подлодки San Juan