В Мытищах объявлен план "Перехват" после убийства Геворга Туманяна
В Мытищах объявили план "Перехват" после убийства в Мытищах индивидуального предпринимателя Геворга Туманяна. Преступник, который выстрелил в мужчину, скрылся с места преступления со своим сообщником на Volkswagen Touareg в неизвестном направлении. Известно, что оба мужчины вооружены.
Ранее стало известно о том, что в Московской области в городе Мытищи произошла перестрелка между двумя мужчинами на почве личного конфликта. В определенный момент один из них выстрелил другому в спину, от чего последний скончался на месте.
После перестрелки убийца пешком покинул место преступления. Сообщник ждал его в автомобиле на соседней улице.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в США произошла стрельба в школе в День влюбленных. По предварительным данным, никто не пострадал, стрелок был оперативно задержан. Всех учеников немедленно эвакуировали из здания, их потом забрали и развели по домам родители.
ИСТОЧНИК KP.RU