2019-03-15T05:39:09+03:00
Происшествия

В Новой Зеландии неизвестный мужчина открыл огонь по людям в мечети

По предварительным данным, ранены шесть человек
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Полиция Новой Зеландии начала расследованиеПолиция Новой Зеландии начала расследованиеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 15 марта, неизвестный мужчина открыл огонь по людям в мечети новозеландского города Крайстчерч, когда в храме находилось около 300 верующих. В результате ранения различной степени тяжести получили около 30 человек, есть жертвы, сообщает газета New Zealand Herald.

Число убитых пока неизвестно. По словам очевидцев, они видели как минимум четверых, лежащих на земле без движения.

Городская полиция подтвердила информацию о стрелке в мечети и призвала жителей центра Крайстчерча не выходить из своих домов, а также сообщать о любых подозрительных действиях. В городе закрыли все школы и больницу.

Сейчас возле здания мечети находится около 15 полицейских машин и вооруженные силовики, все соседние улицы оцеплены. Свидетели произошедшего говорят, что нападавших было двое, передает Radio New Zealand.

ИСТОЧНИК KP.RU

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