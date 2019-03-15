Пентагон настоял на сохранении политики нанесения превентивного удара

СЕГОДНЯ 08:57 2019-03-15T08:57:05+03:00

В Минобороны США заявили, что могут представить себе множество обстоятельств, при которых данная мера очень бы пригодилась

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США должны сохранить за собой право нанесения превентивного ядерного удара. Такое мнение высказал председатель Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерал Джозеф Данфорд, комментируя внесенный в Конгресс законопроект, запрещающий данную меру.

"Я думаю, что нынешняя политика усложняет процесс принятия решений противниками, и я не рекомендовал бы никаких изменений в целях упрощения процесса принятия решений противниками", - сказал представитель Пентагона в ходе слушаний в комитете по делам ВС Сената Конгресса США, трансляцию которых вел сайт комитета.

При этом он выразил уверенность в том, что сейчас Вашингтон движется в правильном направлении, ведь можно представить целый ряд обстоятельств, при которых превентивный удар очень бы пригодился. По словам Данфорда, при определенных условиях такой вариант действительно может быть рассмотрен на высшем уровне.

Сайт kp.ru писал о том, что несколько лет назад в Вашингтоне уже обсуждали возможность нанесения превентивного ядерного удара. Причем в Белом доме отмечали, что при необходимости президент страны может действовать даже без согласия Конгресса.

ИСТОЧНИК KP.RU