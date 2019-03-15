В Минске внучка выбросила пять банок с ураном, найденные в квартире бабушки

СЕГОДНЯ 09:03 2019-03-15T09:03:07+03:00

Прибывшие на место спасатели отметили, что радиоактивный фон рядом с опасной находкой был превышен в четыре раза

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Опасную находку нашли рядом с мусорными контейнерами во дворе одной из минских многоэтажек. На банки с подозрительным порошком обратили внимание местные жители и сообщили куда следует. На место прибыли не только спасатели, но и стражи порядка. Пока первые замеряли радиоактивный фон, а он рядом с находкой был превышен в четыре раза, и упаковывали вещество, другие искали владельца банок.

Можно сказать, что операция прошла успешно. Банки с необычным содержимым направили в Объединенный институт энергетических и ядерных исследований «Сосны». Об этом сообщила пресс-служба МЧС Белоруссии.

А вскоре нашлась владелица четырех килограммов порошка. Оказалось, что банки принадлежали преподавательнице химического факультета одного из высших учебных заведений Минска. Женщина умерла три года назад, а про опасные химические элементы, которые хранились в квартире, родственников не предупредила. Недавно внучка решила провести генеральную уборку в квартире и выбросила непонятные контейнеры на свалку, сообщает телеканал «360».

Во дворе минской многоэтажки нашли банки с ураном.

ИСТОЧНИК KP.RU