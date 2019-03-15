2019-03-15T10:39:39+03:00
Политика

Саакашвили заявил об отсутствии у него политических амбиций на Украине

Политик заверил, что всего лишь хочет помочь гражданам этой страны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Экс-президент Грузии Михаил СаакашвилиЭкс-президент Грузии Михаил СаакашвилиФото: REUTERS
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Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что у него нет абсолютно никаких политических амбиций на Украине, а единственной причиной для возвращения в Киев якобы является желание помочь гражданам этой страны.

"Я просто хочу, чтобы Украина стала великой державой", — сказал оппозиционер.

При этом он добавил, что планирует отстоять свои права перед генпрокурором Юрием Луценко, который назвал его агентом Федеральной службы безопасности, и перед судом, "повесившим на него фальсифицированное дело".

Что касается даты возвращения в Киев, то Саакашвили в очередной раз заявил о намерении посетить Украину сразу после того, как действующий президент страны Пётр Порошенко проиграет первый тур выборов, передает TCH.

Напомним, что грузинскому политику запретили въезжать на территорию незалежной до 2021 года. Однако, как писал сайт kp.ru, оппозиционер уже даже купил билет на самолет, который доставит его в Борисполь 1 апреля.

Видео задержания Михаила Саакашвили в Киеве.Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили задержали в киевском ресторане

ИСТОЧНИК KP.RU

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