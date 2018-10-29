2018-10-29T15:23:27+03:00
В мире

Саакашвили намерен вернуться на Украину в мае 2019 года

Украинский политик желает приехать в страну после президентских выборов
Сакина НУРИЕВА
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Саакашвили намерен вернуться на Украину в мае 2019 годаСаакашвили намерен вернуться на Украину в мае 2019 годаФото: REUTERS
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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вернется на Украину в мае 2019 года, после президентских выборов. Об этом сообщил депутат Верховной Рады, член партии "Движение новых сил" Юрий Деревянко.

"До выборов в парламент он будет активным участником политической жизни страны", - цитирует Деревянко агентство УНИАН.

В конце июля 2017 года Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Михаила Саакашвили. Власти Украины выслали бывшего грузинского президента в Польшу, с территории которой он осенью незаконным способом прорвался на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Украинская пограничная служба запретила Саакашвили до 2021 года въезд в страну.

Деревянко не сообщил, каким именно образом Михаил Саакашвили планирует пересечь украинскую границу.

Выборы президента состоятся на Украине в марте 2019 года. Ранее соратник Саакашвили Юрий Деревянко также заявлял о намерении участвовать в президентских выборах.

Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили оказался на Украине в 2015 году, когда президент страны Петр Порошенко назначил его на должность губернатора Одесской области. Спустя полгода политик заявил, что в регионе - засилье «коррупционеров, предавших идею революции». Позднее Саакашвили был выслан сначала в Польшу, а затем в Амстердам, где ему выдали разрешение на проживание с правом на работу.

Позже экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о своей жизни в Нидерландах.

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