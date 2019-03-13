2019-03-13T13:35:19+03:00
Политика

Саакашвили пообещал вернуться на Украину в апреле

Политик уверен, что Петра Порошенко не переизберут главой государства, а потому пограничники не статут препятствовать пересечению границы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Экс-президент Грузии Михаил СаакашвилиЭкс-президент Грузии Михаил СаакашвилиФото: REUTERS
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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пообещал вернуться на Украину 1 апреля 2019 года. Политик считает, что действующий лидер незалежной Петр Порошенко не пройдет во второй тур выборов главы государства, а значит пограничники просто не захотят исполнять его приказы и препятствовать оппозиционеру во въезде в страну.

"1 апреля 2019 года я собираюсь приземлиться в Борисполе <...> Я этот билет взял", - рассказал Саакашвили в интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое было опубликовано у него на странице в Facebook.

Напомним, что политик оказался на Украине в 2015 году и вскоре был назначен на должность губернатора Одесской области. Однако спустя полгода он начал высказываться против действующей власти и стал лидером оппозиционеров. Несколько лет назад Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины и выслал его из страны, но осенью 2017 года тот силой прорвался через кордоны пограничников.

Сайт kp.ru писал о том, что вскоре его опять выслали и запретили въезжать в страну до 2021 года, однако экс-глава Грузии твердо решил вернуться сразу после проведения в стране президентских выборов.

Видео задержания Михаила Саакашвили в Киеве.Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили задержали в киевском ресторане

ИСТОЧНИК KP.RU

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