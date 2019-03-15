Глава МИД ФРГ: выход США и России из ДРСМД поставит под угрозу безопасность в Европе

СЕГОДНЯ 12:45 2019-03-15T12:45:22+03:00

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Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) важен для обеспечения безопасности Европы, однако вероятность его сохранения мала. Об этом в ходе конференции по контролю над вооружениями заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

"Вопреки всем тяжелым последствиям, если посмотреть реалистично, шансы у будущего ДРСМД плохие. Одна из причин заключается в том, что Москва и Вашингтон больше не хотят связывать себе руки, пока такие страны, как Китай, Северная Корея, Индия или Пакистан вооружаются ракетами средней дальности наземного базирования", - заявил Маас. Министр также отметил, что Запад настаивает на возвращении России к соблюдению ДРСМД, поскольку прекращение действия этого договора "будет иметь существенные последствия для безопасности" континента.

В своем заявлении Маас также выразил обеспокоенность "стремительным развитием и распространением" ракетных технологий по всем миру. "Возможности и дальность полета иранских и северокорейских ракет вызывают более, чем обеспокоенность", - подчеркнул министр.

Помимо темы ракетных вооружений, Маас призвал контролировать автономные виды вооружений. По его словам, подобные виды вооружения уязвимы перед кибератаками, что делает его еще более опасным. "Роботы-убийцы, действующие на основе анонимных баз данных вне контроля человека, уже сегодня являются ужасающей реальной перспективой", - заявил министр.

О приостановлении обязательств Соединенных Штатов в рамках ДРСМД было заявлено в начале февраля этого года. По словам президента США Дональда Трампа и госсекретаря Майкла Помпео, Вашингтон выйдет из ДРСМД, если Россия не выполнит в течение шести месяцев некоторые требования, касающиеся этого договора. В ответ на этот шаг президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения Россией условий договора.

ИСТОЧНИК KP.RU