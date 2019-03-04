2019-03-04T20:20:33+03:00
Политика

Постой, договор, не летите ракеты

Своим указом 4 марта Владимир Путин приостановил Договор с США о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Что это означает и к чему приведет? На эти вопросы ответил военный обозреватель «КП» Виктор Баранец
Виктор БАРАНЕЦ
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Пуск крылатой ракеты с борта американского ракетного эсминца.Пуск крылатой ракеты с борта американского ракетного эсминца.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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1. В чем суть ДРСМД?

Этот Договор между СССР и США был подписан еще Горбачёвым и Рейганом в 1987 году. В соответствии с ним страны обязались уничтожить все свои комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000—5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развёртывать такие ракеты в будущем.

2. Почему Россия сделала это именно сейчас?

Ответ на этот вопрос содержится в Указе Путина. Москва делает это, «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением США своих обязательств по Договору».

Договор о ракетах средней и малой дальности был подписан Горбачевым и Рейганом в 1987 году. Фото: EAST NEWS

Договор о ракетах средней и малой дальности был подписан Горбачевым и Рейганом в 1987 году.Фото: EAST NEWS

3. Москва навсегда сняла с себя обязательства?

Нет. Россия приостанавливает свое участие в ДРСМД «до устранения США допущенных ими нарушений обязательств по Договору или до прекращения его действия».

4. Какие нарушения США вызвали наши претензии?

Таких претензий три. Это установки комплексов американской ПРО в Европе. США объявили их оборонительным оружием. Но при желании американцы могут легко зарядить их ударными ракетами «Томагавк», которые достают на территории России наземные цели на расстоянии более 2500 км. То есть - покрывают всю территорию до Урала. Москва считает также, что американские ракеты-мишени и беспилотники имеют все признаки оружия, запрещенного ДРСМД.

5. Можно ли еще спасти соглашение?

Да, такие шансы есть. При условии, что и Москва, и Вашингтон будут продолжать поиск компромисса. Но позиция США слишком категорична. Считают, что российская ракета 9М729 летает дальше 500 км. И хотя Россия устроила показ этой ракеты с приглашением всех «заинтересованных сторон», американцы (как и другие их «подхрюкиватели» из НАТО) на демонстрацию не явились. США просто нужен повод для того, чтобы выйти из Договора. Почему? Потому, что Россия за последние годы сделала серьезный рывок в разработке уникальных гиперзвуковых вооружений, не подпадающих под ДРСМД. Американцы поняли, что этот Договор стреноживает разработку целого класса таких вооружений, которые уже есть у России (кстати, подобные разработки ведет и Китай). Но и у России по этой части тоже «связаны руки». Лучший выход из положения - заключение нового Договора, который не давал бы старт новой гонке вооружений и к которому присоединились бы другие ядерные страны.

Наши военные заявляют, что максимальная дальность полета ракеты 9М729 (на фото) составляет 480 км. Фото: REUTERS

Наши военные заявляют, что максимальная дальность полета ракеты 9М729 (на фото) составляет 480 км.Фото: REUTERS

6. Чего ждать дальше?

Весьма вероятно, что американцы вздумают возвратить свои ракеты в Европу (чего она больше всего боится). А Россия будет вынуждена взять на прицел все эти ракеты и, говоря словами Путина, «центры принятия решений». Все возможности для такого ответа у нас есть.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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