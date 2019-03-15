СК ходатайствует об аресте депутата, подозреваемого в получении взятки

СЕГОДНЯ 15:07 2019-03-15T15:07:40+03:00

Уголовное дело против Белоусова и экс-главы Челябинской области Михаила Юревича по факту получения взятки в особо крупном размере и дачи взятки было возбуждено СК в 2017 году Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет России (СК) обратился в Ленинский суд Екатеринбурга с ходатайством об аресте депутата Вадима Белоусова, обвиняемого в получении 3,5 млрд рублей в качестве взятки.

"Белоусов был вызван на допрос, его повезли сегодня в Ленинский суд Екатеринбурга для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу", - приводит ТАСС слова адвоката парламентария Игоря Трунова. Представитель депутата добавил, что в суде был объявлен перерыв из-за того, что прокуратура просит согласовать позицию со своим руководством. По словам Трунова, сам Белоусов не признает свою вину.

Уголовное дело против Белоусова и экс-главы Челябинской области Михаила Юревича по факту получения взятки в особо крупном размере и дачи взятки было возбуждено СК в 2017 году. По данным следствия, Юревич, Белоусов и их сообщники получили крупную взятку за оказание покровительства холдингу "Автобан". Стоит отметить, что Белоусов ранее был лишен депутатской неприкосновенности.

ИСТОЧНИК KP.RU