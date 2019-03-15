2019-03-15T17:20:53+03:00
Общество

Уволен управленец «Единой России», назвавший первых переселенцев в Калининград «мародерами»

Политику не помогли даже извинения
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Секретарь Калининградского отделения «Единой России» Андрей Кропоткин уволил заместителя руководителя регионального исполкома партии Андрея Кравченко, сообщает информационно-аналитический портал Калининграда kgd.ru. Причиной отставки послужили неуважительные слова по отношению к первым переселенцам области. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Политик подчеркнул, что «незнание истории не освобождает от ответственности».

«Мне очень жаль, что у нас есть люди которые так думают и говорят. Моя семья, бабушка с семью детьми, переехала сюда в 1946 году из Ивановской области. Бабушка была стахановкой, героем труда, - сообщил Андрей Кропоткин. - Я считаю, что именно переселенцы восстановили наш край из руин, благодаря им мы живем в своем любимом регионе. Я огорчен и мне очень жаль. Эта позиция в корне расходится с тем, что думаю и чувствую я. Все переселенцы — герои нашего времени. И мы должны быть им благодарны».

Напомним, ранее заместитель руководителя регионального исполкома «Единой России» Андрей Кравченко назвал первых переселенцев области «ссыльными, мародёрами и уголовниками».

«Они заселились в особняки, ничего не созидали, ломали полы и окна, потом все сжигали — чисто потребительское отношение. Этот негативный задел отложил свой отпечаток», — цитирует kgd.ru слова партийного функционера в ответ на просьбу журналиста рассказать о калининградцах. Позже он извинился за свои слова и пояснил, что его неправильно поняли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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