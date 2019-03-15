Ущерб от пожара в фонде музея Андрея Рублева составил 2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 18:24 2019-03-15T18:24:08+03:00

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Эксперты оценили ущерб от пожара, который произошел на складе лакокрасочных изделий в Москве. Известно, что сгорели копии экспонатов научно-вспомогательного фонда музея имени Андрея Рублева. Специальная комиссия закончит работу по оценке в понедельник, 18 марта. Но по предварительным данным, ущерб составил не менее двух миллионов рублей.

- Действительно ценные экспонаты не пострадали. В огне были повреждены не древние фрески, а лишь их копии. И уж сокровищами их точно называть нельзя, — сказал ФАН источник.

Ранее Патриарх Кирилл обратился в Росимущество с просьбой передать РПЦ Спасо-Андроников монастырь, в котором располагается музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Скорее всего, просьба будет одобрена.

Сайт kp.ru писал, что на минувших выходных огонь вспыхнул в здании склада музея на улице Первой Магистральной в Москве. Помещение, в котором хранились экспонаты почти полностью выгорело. К счастью, обошлось без пострадавших.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696315" frameborder="0"></iframe> Пожар на складах на 1-й Магистральной в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU