Ущерб от пожара в фонде музея Андрея Рублева составил 2 миллиона рублей
Эксперты оценили ущерб от пожара, который произошел на складе лакокрасочных изделий в Москве. Известно, что сгорели копии экспонатов научно-вспомогательного фонда музея имени Андрея Рублева. Специальная комиссия закончит работу по оценке в понедельник, 18 марта. Но по предварительным данным, ущерб составил не менее двух миллионов рублей.
- Действительно ценные экспонаты не пострадали. В огне были повреждены не древние фрески, а лишь их копии. И уж сокровищами их точно называть нельзя, — сказал ФАН источник.
Ранее Патриарх Кирилл обратился в Росимущество с просьбой передать РПЦ Спасо-Андроников монастырь, в котором располагается музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Скорее всего, просьба будет одобрена.
Сайт kp.ru писал, что на минувших выходных огонь вспыхнул в здании склада музея на улице Первой Магистральной в Москве. Помещение, в котором хранились экспонаты почти полностью выгорело. К счастью, обошлось без пострадавших.
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ИСТОЧНИК KP.RU