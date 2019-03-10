2019-03-10T18:09:19+03:00
Происшествия

В Москве горит склад с лакокрасочными изделиями

Площадь возгорания составляет около 2 тыс. кв. метров [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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На севере Москвы горит склад с лакокрасочными изделиямиНа севере Москвы горит склад с лакокрасочными изделиямиФото: скрин с видео
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Склад с лакокрасочными изделиями горит в Хорошевском районе Северного административного округа столицы. Информация о пожаре поступила в главное управление МЧС России по городу Москве около 17:00 часов.

«По предварительной информации происходит загорание в 3-х этажном складском здании. Площадь пожара составляет около 2000 кв. метров», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В Москве горит склад с лакокрасочными изделиями.

В пресс-службе уточнили, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступали. Дальнейшая информация уточняется.

Ранее в воскресенье сайт kp.ru писал, что пожарные ликвидировали возгорание в подвале экспертно-криминалистического центра главного управления МВД РФ по Москве. По данным МЧС по городу Москве, жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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