В Москве горит склад с лакокрасочными изделиями
Склад с лакокрасочными изделиями горит в Хорошевском районе Северного административного округа столицы. Информация о пожаре поступила в главное управление МЧС России по городу Москве около 17:00 часов.
«По предварительной информации происходит загорание в 3-х этажном складском здании. Площадь пожара составляет около 2000 кв. метров», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
В Москве горит склад с лакокрасочными изделиями.
В пресс-службе уточнили, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступали. Дальнейшая информация уточняется.
Ранее в воскресенье сайт kp.ru писал, что пожарные ликвидировали возгорание в подвале экспертно-криминалистического центра главного управления МВД РФ по Москве. По данным МЧС по городу Москве, жертв и пострадавших в результате происшествия нет.
ИСТОЧНИК KP.RU