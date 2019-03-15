2019-03-15T15:09:43+03:00
Происшествия

В Москве сгорели ценности из музея Рублева

Пожар вспыхнул на складе, где хранились книги и некоторые экспонаты, которые не входят в музейный фонд [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Фото: Михаил Моисеев/rublev.comФото: Михаил Моисеев/rublev.com
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Руководство музея древнерусской культуры имени Рублева подсчитывает убытки после пожара, который на минувших выходных вспыхнул в здании склада на улице Первой Магистральной. Помещение, в котором хранились экспонаты почти полностью выгорело. К счастью, обошлось без пострадавших. Однако точный список утраченных ценностей до сих пор не удалось составить.

- Здание использовалось для хранения имущества музея, которое не входит в фонды. В основном сгорела полиграфическая продукция и книги. Кроме того, именно в этом помещении хранилась коллекция фресок 20 века. Мы подозреваем,что все они сгорели. Пока доступ в здание для сотрудников музея закрыт. Там работают эксперты,которые пытаются установить причину возгорания, - сообщила "КП" Светлана Липапова, заместитель директора музея.

По предварительным данным, полностью выгорели 62 копии древнерусских стенописей из храмов конца ΧΙ — начала ΧVΙ веков, выполненные разными авторами в 20 веке. Точную стоимость утраченного имущества в музее пока не называют. Эти работы, хотя и не входили в фонд музея, имели большую культурную ценность. Ранее они экспонировались в России и зарубежных странах.

Пожар на складах на 1-й Магистральной в Москве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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