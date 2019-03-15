"Спасти жемчужину от тиров и ресторанов": зачем Патриарх попросил передать РПЦ музей Андрея Рублева

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил главе Росимущества Вадиму Яковенко письмо с просьбой передать Русской православной церкви Спасо-Андроников монастырь, где расположен музей знаменитого иконописца Андрея Рублева. В РПЦ "Комсомолке" уточнили, что в обращении Святейшего говорится о передаче в собственность церкви объектов культурного наследия федерального значения: Спасского собор XV века, церкви Михаила Архангела, братского корпуса и настоятельных палат XVII века и других.

Сам музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева находится в помещениях бывших храмов обители. Монастырь не действует, но в нем регулярно совершаются богослужения.

- Представители церковного сообщества периодически принимают участие в проектах музея. Музей оказывает содействие церковному сообществу во временном предоставлении предметов искусства и так далее. Поэтому мы не очень понимаем, зачем это нужно, несмотря на наше активное сотрудничество с различными центрами церковного сообщества и церковными структурами, - заявил ТАСС директор музея Михаил Миндлин.

Объяснить, зачем это нужно,"КП" попросила председателя общественного движения за возрождение Спасо-Андроникова монастыря, доцента РАНХиГС Сергея Карнаухова:

- Так зачем?

- Это музей православной иконы, куда в основном приходят не посмотреть, а помолиться. Андрей Рублев жил здесь, принял постриг и был впоследствии захоронен. Теперь музей утвердил концепцию, которую иначе как секулярной, назвать нельзя. Речь о том, что храмы так и остаются выставочными комплексами, некрополь не будет восстановлен, на могилах продолжат отдыхать ничего не подозревающие туристы. Мало кто знает, что весь музей занимает всего два помещения. В частности, в алтаре трехэтажного храма стоит рояль, здесь проходят концерты. На Западе в алтарях храмов можно увидеть и барные стойки, и даже вип-апартаменты, но у нас-то, к счастью, все иначе. Уже потрачено 26 миллионов рублей на проектировочные работы по размещению в усыпальнице Лопухиных ресторана! А это самая большая семейная усыпальница в мире с потомками жены Петра I. Территорию исторического некрополя застраивают коммерсанты. В месте, где захоронены Пушкины, Третьяковы, Волконские, Римские-Корсаковы, поставили частный тир и фитнес-клуб. Мы погрязли в судах.

На выставке "Икона эпохи Николая II". Фото Фейсбук Музея имени Андрея Рублева.

- А почему именно сейчас?

- Патриарх обязан защитить эту жемчужину русской культуры от разрушения. Посещавшие обитель западные журналисты сравнивали это даже с действиями боевиков "Исламского государства" (запрещено в РФ. - Ред.) в Маалюле и других христианских местах Сирии. Меня спрашивали: "У вас не закончился Советский Союз?".

- Что будет с музеем в случае решения в вашу пользу?

- Он получает дополнительные площади для 8000 своих экспонатов в двух усадьбах, которые находятся рядом. А мы приступим к реставрации надвратной церкви, где сейчас сидит музейный директор, колокольни, которую строил Казаков. Я очень опасаюсь того, что решение Святейшего будут воспринимать как сугубо религиозное, а ведь оно гораздо шире.

Фото: Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева

- А конфликта, как с Исаакиевским собором, не опасаетесь?

- Нет, у нас есть что показать либеральной общественности. Так, на месте, где большевики расстреливали жертв политических репрессий (в начале 20-х здесь был концлагерь), сейчас стоит тир.

ОФИЦИАЛЬНО

"Обсудить вопрос на заседании комиссии по взаимодействию РПЦ с музейным сообществом"

- Мы знаем о таком обращении Патриарха в Росимущество от подведомственного Минкультуры Музея имени Рублева. Мы также знаем, что в музейном сообществе существует определенное напряжение в связи с формулировками действующего закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной собственности". Сам вопрос о передаче Спасо-Андроникова монастыря Церкви очень сложный и нуждается в тщательной проработке, - привели журналистам в пятницу слова директора Департамента музеев Минкультуры Владислава Кононова, рекомендовавшего вынести вопрос на заседание комиссии по взаимодействию РПЦ с музейным сообществом. - Решения этой комиссии всегда снимали острые вопросы, уверен, что так будет и на этот раз.

РЕАКЦИЯ КРЕМЛЯ

- Тема достаточно новая, поэтому какой-то позиции здесь не сформулировано. Кроме того, там есть музейные объекты - конечно, это нужно учитывать при рассмотрении этого вопроса. Но повторяю, что позиции пока четко сформулированной нет, - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (подробности)