США ужесточили антироссийские санкции по Украине

СЕГОДНЯ 18:35 2019-03-15T18:46:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 15 марта, министерство финансов США объявило об очередном ужесточении санкций, введенных Вашингтоном в отношении России в связи с ситуацией на Украине.

Как стало известно, Соединенные Штаты внесли в санкционный список имена еще шести человек. В частности, под ограничения попал заместитель главы погранслужбы РФ Геннадий Медведев, сообщается на официальном сайте американского Минфина. Кроме того, в черный список включили восемь компаний, которые, по мнению Вашингтона, каким-то образом связаны с украинским кризисом.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, после вхождения Крыма в состав России в 2014 году Запад обвинил Москву в дестабилизации ситуации на востоке Украины и начал вводить санкции в отношении российских политиков, бизнесменов и компаний. Между тем, как неоднократно заявляли в РФ, процедура воссоединения Крымского полуострова с нашей страной соответствовала всем нормам международного права.

ИСТОЧНИК KP.RU