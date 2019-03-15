2019-03-15T22:46:27+03:00
Общество

Прокуратура запросила пять лет колонии для отца полковника Захарченко

Кроме того, гособвинение требует назначить обвиняемому в растрате Виктору Захарченко штраф в размере 500 тысяч рублей
Дарья ИВАШКИНА
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Виктор Захарченко. Фото: Михаил Почуев/ТАССВиктор Захарченко. Фото: Михаил Почуев/ТАСС
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В пятницу, 15 марта, прокурор попросил суд приговорить Виктора Захарченко, обвиняемого в растрате средств банка «Московское ипотечное агентство» (МИА), к пяти годам колонии общего режима. Кроме того, гособвинение потребовало назначить отцу арестованного полковника МВД Дмитрия Захарченко штраф в размере 500 тысяч рублей.

«Прошу суд признать Захарченко виновным и назначить ему наказание в виде пяти лет колонии общего режима и штрафа в размере 500 тысяч рублей», - цитирует прокурора Ирину Дидову ТАСС.

Что касается второго фигуранта дела - советника председателя правления ББР-банка Владимира Корьевкина, который в момент вменяемого преступления был председателем правления банка МИА, то прокуратура просит для него шесть лет колонии и штраф в 500 тысяч рублей.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Дмитрия Захарченко задержали 9 сентября 2016 года по делу о хищениях в Нота-банке. А вскоре в одной из квартир полковника, записанной на его сестру, правоохранители обнаружили 8,5 миллиарда рублей в разной валюте, а в его машине нашли еще 13 миллионов рублей. В апреле же 2017 года Басманный суд заключил под стражу отца Дмитрия, Виктора Захарченко, причем по другому уголовному делу - Захарченко-старшего обвинили в растрате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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