Прокуратура запросила пять лет колонии для отца полковника Захарченко

СЕГОДНЯ 22:46 2019-03-15T22:46:27+03:00

Кроме того, гособвинение требует назначить обвиняемому в растрате Виктору Захарченко штраф в размере 500 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 15 марта, прокурор попросил суд приговорить Виктора Захарченко, обвиняемого в растрате средств банка «Московское ипотечное агентство» (МИА), к пяти годам колонии общего режима. Кроме того, гособвинение потребовало назначить отцу арестованного полковника МВД Дмитрия Захарченко штраф в размере 500 тысяч рублей.

«Прошу суд признать Захарченко виновным и назначить ему наказание в виде пяти лет колонии общего режима и штрафа в размере 500 тысяч рублей», - цитирует прокурора Ирину Дидову ТАСС.

Что касается второго фигуранта дела - советника председателя правления ББР-банка Владимира Корьевкина, который в момент вменяемого преступления был председателем правления банка МИА, то прокуратура просит для него шесть лет колонии и штраф в 500 тысяч рублей.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Дмитрия Захарченко задержали 9 сентября 2016 года по делу о хищениях в Нота-банке. А вскоре в одной из квартир полковника, записанной на его сестру, правоохранители обнаружили 8,5 миллиарда рублей в разной валюте, а в его машине нашли еще 13 миллионов рублей. В апреле же 2017 года Басманный суд заключил под стражу отца Дмитрия, Виктора Захарченко, причем по другому уголовному делу - Захарченко-старшего обвинили в растрате.

ИСТОЧНИК KP.RU