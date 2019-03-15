2019-03-15T23:23:48+03:00
Политика

Американский ядерный бомбардировщик приблизился к границе России

Самолет Boeing B-52H Stratofortress подлетел к Калининградской области со стороны Польши
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Стратегический бомбардировщик ВВС США Boeing B-52H StratofortressСтратегический бомбардировщик ВВС США Boeing B-52H StratofortressФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 15 марта, у границ нашей страны был замечен американский стратегический бомбардировщик, способный нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы.

Самолет Boeing B-52H Stratofortress Военно-воздушных сил США пролетел у границ Польши, а потом приблизился к границе России в районе Калининградской области, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные мониторингового ресурса Plane Radar.

Отмечается, что подлетев к Калининградской области, Boeing B-52H сымитировал бомбардировку базы Балтийского флота. Полет американского военного самолета проходил на высоте около 8 тысяч метров.

В этот же день, 15 марта, стратегический разведывательный беспилотник США Northrop Grumman RQ-4B-40 Global провел многочасовый полет вдоль черноморского побережья России. Стоит отметить, что зарубежные воздушные «шпионы» регулярно появляются у наших границ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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