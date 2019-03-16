Немецкий политик призвал отказаться от санкций против России

СЕГОДНЯ 09:16 2019-03-16T09:16:06+03:00

Гуннар Линдеманн указал на то, что референдум в Крыму был демократичным, а значит на Западе должны уважать его итоги

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Страны Запада должны отметить все антироссийские санкции, введенные в связи с вхождением Крыма в состав РФ, поскольку жители полуострова сами приняли такое решение в ходе демократического процесса, заявил член берлинской палаты депутатов и партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Гуннар Линдеманн.

Политик указал на то, что ограничительные меры наносят ущерб сотрудничеству с Москвой и ставят под угрозу рабочие места в ФРГ, а потому от них нужно отказаться "как можно скорее".

"Граждане Крыма провели референдум. Мы в AfD приветствуем, что граждане могут участвовать в принятии решений по важным вопросам. В Крыму они решили отделиться от Украины и присоединиться к Российской Федерации, и это, на мой взгляд, право народа", - сказал Линдеманн, добавив, что голосование было демократичным и его итоги нужно уважать.

По словам партийца, на данный момент Россия и Крым платят "очень высокую цену за мир". Так, с 2014 года полуостров больше не участвует в студенческих и школьных обменах с Германией, существуют проблемы между городами-побратимами, а крымские немцы не могут даже просто навестить своих родственников в ФРГ. Посольство республики в Москве отказывается выдавать им визы, а ехать в Киев люди боятся, ведь там их могут "застрелить или арестовать".

"В целом, нам нужно сотрудничать с Россией, обе стороны выиграют от этого, тем самым стабилизируя мир в Европе. В этом направлении мы должны снова двигаться", - цитирует РИА Новости депутата.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее американский профессор политологии Джуди Твигг также призвала отметить антироссийские санкции, поскольку они приносят Москве лишь пользу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694937" frameborder="0"></iframe> Мария Захарова - о санкциях.

ИСТОЧНИК KP.RU