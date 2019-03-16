Гуайдо сообщил о получении контроля над компанией Citgo

СЕГОДНЯ 10:59 2019-03-16T10:59:35+03:00

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Венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо заявил о получении контроля над нефтяной корпорацией Citgo, которая является подразделением государственного предприятия PDVSA.

"Они хотели украсть все, но мы уже получили контроль над Citgo и лицензию на продолжение работы компании, тем самым мы спасли важный национальный актив", - написал Гуайдо в своем микроблоге в Twitter.

При этом он вновь призвал народ Боливарианской Республики выйти на улицы, чтобы принять участие в запланированной на субботу акции протеста против официальных властей.

"Завтра мы все выйдем и организуемся, чтобы остановить узурпатора [президента Венесуэлы Николаса Мадуро]", - подытожил оппозиционер.

Сайт kp.ru писал о том, что Гуайдо решил взять контроль над Citgo Petroleum по рекомендации своих американских консультантов с целью формирования в компании "переходного совета директоров". Буквально на днях представитель самопровозглашенного временного главы государства Карлос Веккьо встретился с руководством подразделения в рамках обсуждения данного вопроса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689313" frameborder="0"></iframe> Мария Захарова - о кризисе в Венесуэле.

ИСТОЧНИК KP.RU