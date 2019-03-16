Гуайдо сообщил о получении контроля над компанией Citgo
Венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо заявил о получении контроля над нефтяной корпорацией Citgo, которая является подразделением государственного предприятия PDVSA.
"Они хотели украсть все, но мы уже получили контроль над Citgo и лицензию на продолжение работы компании, тем самым мы спасли важный национальный актив", - написал Гуайдо в своем микроблоге в Twitter.
При этом он вновь призвал народ Боливарианской Республики выйти на улицы, чтобы принять участие в запланированной на субботу акции протеста против официальных властей.
"Завтра мы все выйдем и организуемся, чтобы остановить узурпатора [президента Венесуэлы Николаса Мадуро]", - подытожил оппозиционер.
Сайт kp.ru писал о том, что Гуайдо решил взять контроль над Citgo Petroleum по рекомендации своих американских консультантов с целью формирования в компании "переходного совета директоров". Буквально на днях представитель самопровозглашенного временного главы государства Карлос Веккьо встретился с руководством подразделения в рамках обсуждения данного вопроса.
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ИСТОЧНИК KP.RU