2019-03-16T10:59:35+03:00
Политика

Гуайдо сообщил о получении контроля над компанией Citgo

Основным акционером данного предприятия является государственная нефтяная корпорация Венесуэлы PDVSA
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан ГуаидоСамопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан ГуаидоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо заявил о получении контроля над нефтяной корпорацией Citgo, которая является подразделением государственного предприятия PDVSA.

"Они хотели украсть все, но мы уже получили контроль над Citgo и лицензию на продолжение работы компании, тем самым мы спасли важный национальный актив", - написал Гуайдо в своем микроблоге в Twitter.

При этом он вновь призвал народ Боливарианской Республики выйти на улицы, чтобы принять участие в запланированной на субботу акции протеста против официальных властей.

"Завтра мы все выйдем и организуемся, чтобы остановить узурпатора [президента Венесуэлы Николаса Мадуро]", - подытожил оппозиционер.

Сайт kp.ru писал о том, что Гуайдо решил взять контроль над Citgo Petroleum по рекомендации своих американских консультантов с целью формирования в компании "переходного совета директоров". Буквально на днях представитель самопровозглашенного временного главы государства Карлос Веккьо встретился с руководством подразделения в рамках обсуждения данного вопроса.

Мария Захарова - о кризисе в Венесуэле.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экс-депутат Рады рассказал о любви Порошенко к деньгам
В Болгарии обеспокоены визитом новозеландского стрелка в страну
Более 50 американских спортсменок подали в суд на Национальный олимпийский комитет
В небе над Шереметьево опасно сблизились два самолета
Украина хочет взыскать с России ренту за земли Юрия Долгорукова
Не менее двух человек погибли при сходе оползня в Китае
Из окна московской больницы выпала 16-летняя девочка
Boeing может выпустить обновленное ПО для самолетов 737 MAX уже в марте
Госдума может лишить депутата Белоусова мандата по запросу следствия
Тело Игоря Малашенко доставили в Москву
Немецкий политик призвал отказаться от санкций против России
Пушков прокомментировал санкции, введенные Канадой против России
Полиция Новой Зеландии заблокировала больницу в городе Хейстингс
Расстрел в мечетях новозеландского Крайстчерча: старик погиб, заслонив собой от пуль другого человека
Мадуро назвал атаку на энергосистему Венесуэлы терактом со стороны США
Умер Уильям Мервин - дважды лауреат Пулитцеровской премии
"Яндекс" приступил к тестированию собственной социальной сети
National Interest заявил, что Россия обошла Запад в санкционной войне