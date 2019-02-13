Reuters: Гуаидо сформирует новый совет директоров Citgo из американцев и венесуэльцев, живущих в США

13 Февр. 08:57 2019-02-13T09:01:51+03:00

Провозгласивший себя «врио президента» Венесуэлы оппозиционер намерен поступить так по рекомендации своих вашингтонских консультантов

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Самопровозглашенный «временный президент» Венесуэлы Хуан Гуаидо собирается по рекомендации своих вашингтонских консультантов сформировать «переходный совет директоров» американского подразделения государственной нефтяной компании PDVSA – Citgo Petroleum, передает агентство Reuters со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Причем, по словам собеседников издания, в новый совет директоров Citgo войдут шесть человек: два американца и четверо венесуэльцев, которые живут в Соединенных Штатах. Таким образом Гуаидо рассчитывает получить контроль над компанией Citgo и поддержкой венесуэльских чиновников из числа «руководителей высшего звена в энергетической сфере», отмечает агентство. Подчеркивается также, что власти США играют важную роль в «решении судьбы Citgo».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 28 января американский Минфин ввел санкции против PDVSA и заблокировал активы венесуэльской госкомпании на семь миллиардов долларов. Действующий президент Боливарианской республики Николас Мадуро назвал эти действия преступными.

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ИСТОЧНИК KP.RU