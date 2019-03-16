Радиостанция "Говорит Москва" пропала из эфира
Московская радиостанция "Говорит Москва" неожиданно пропала из эфира днем в субботу, 16 марта. Согласно данным компании, вещание прервалось примерно в 13:18. Станция отсутствовала в FM-диапазоне на протяжении полутора часов.
В технической службе агентства "Россия сегодня", обеспечивающей вещание данного радио, заявили, что причиной сбоя являлись проблемы провайдера "Синтерра". Передатчик в "Останкино" просто перестал принимать какие-либо сигналы от станции. Согласно данным сайта "Говорит Москва", эфир был возобновлён в 14:36 по итогам восстановительных работ.
"КП" писала о том, что несколько лет назад Останкинской телебашне исполнилось 50 лет. Наш корреспондент Алиса Титко пообщалась с сотрудником, который на протяжении всего этого времени контролирует передачу вещания и узнала об этом месте то, чего нет даже в Википедии.
Останкинская телебашня отмечает 50-летие.Алиса ТИТКО
ИСТОЧНИК KP.RU