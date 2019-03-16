Радиостанция "Говорит Москва" пропала из эфира

СЕГОДНЯ 14:59 2019-03-16T15:00:35+03:00

Вещание прервалось из-за проблем у провайдера - сигнал просто не поступал на передатчик в "Останкино"

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Московская радиостанция "Говорит Москва" неожиданно пропала из эфира днем в субботу, 16 марта. Согласно данным компании, вещание прервалось примерно в 13:18. Станция отсутствовала в FM-диапазоне на протяжении полутора часов.

В технической службе агентства "Россия сегодня", обеспечивающей вещание данного радио, заявили, что причиной сбоя являлись проблемы провайдера "Синтерра". Передатчик в "Останкино" просто перестал принимать какие-либо сигналы от станции. Согласно данным сайта "Говорит Москва", эфир был возобновлён в 14:36 по итогам восстановительных работ.

"КП" писала о том, что несколько лет назад Останкинской телебашне исполнилось 50 лет. Наш корреспондент Алиса Титко пообщалась с сотрудником, который на протяжении всего этого времени контролирует передачу вещания и узнала об этом месте то, чего нет даже в Википедии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/627117" frameborder="0"></iframe> Останкинская телебашня отмечает 50-летие.Алиса ТИТКО

ИСТОЧНИК KP.RU