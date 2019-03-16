Свидетельницу по делу Берлускони отравили радиоактивными веществами

СЕГОДНЯ 19:08 2019-03-16T19:08:24+03:00

Между тем итальянский премьер заверяет, что никогда не знал обвинявшую его модель

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В субботу, 16 марта, появилась информация о том, что, по предварительным данным, причиной смерти модели марокканского происхождения Иман Фадил, которая проходила свидетельницей по делу бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, стало отравление смесью радиоактивных веществ.

Как выяснилось, по факту смерти 34-летней женщины прокуратура Милана уже начала расследование по подозрению в преднамеренном убийстве. Так, сама модель была уверена в том, что ее отравили.

Стоит отметить, что до своей смерти, которая наступила 1 марта, женщина месяц пролежала в больнице: сначала в отделении интенсивной терапии, а последние дни в реанимации.

Между тем сам Сильвио Берлускони заявил, что никогда не знал модель, давшую против него показания в ходе следствия по «делу Руби», по которому политик обвиняется в использовании услуг несовершеннолетних проституток. При этом экс-премьер Италии подчеркнул, что читал показания Иман Фадил и они показались ему абсурдными.

«Мне всегда бывает очень грустно, когда умирают молодые. Но я никогда не знал этой женщины и ни разу с ней не говорил», - приводит слова Берлускони информационное агентство ANSA.

ИСТОЧНИК KP.RU