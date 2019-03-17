2019-03-17T09:54:05+03:00
В мире

СМИ предрекли США банкротство из-за огромных военных расходов

По мнению журналистов, в стране уже заметны свидетельства краха общества
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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СМИ предрекли США банкротство из-за огромных военных расходовСМИ предрекли США банкротство из-за огромных военных расходовФото: REUTERS
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Издание Counter Punch, заявило, что американский военно-промышленный комплекс вместе с "коррумпированным правительством и некомпетентными чиновниками все глубже погружают страну в долговую яму".

Автор статьи также отмечает, что растущие расходы на армию превращают США в банкрота. При этом правительство и чиновники постоянно обманывают население, требуя все больше финансирования на военные нужды.

В издании в качестве примера автор привел результаты исследования организации Open the Government. Она выяснила, что военные США тратят огромные суммы на не связанные с профессиональным делом покупки. В частности, приводится кресло стоимостью 9241 доллар, фарфоровые столовые приборы за 53 тысячи долларов, алкогольные напитки на сумму 308 тысяч долларов, сообщает "РИА-Новости".

- В конечном счете, военные империи неизбежно гибнут, растягиваясь слишком сильно и тратя всё до последней копейки. Это произошло с Римом. И теперь это происходит снова. Американская империя уже рушится. Мы приближаемся к критической массе, - говорится в статье.

По мнению автора публикации, с 2001 года Америка потратила на войны за рубежом почти пять триллионов долларов. Долг страны растет на 32 миллиона долларов в час, а правительство тратит в Ираке за пять секунд больше, чем среднестатистический американец получает за год.

В конце автор статьи подчеркивает, что в стране уже заметны свидетельства краха общества практически во всех сферах. При этом американское правительство к этому подготовилось, и готово подавлять любые проявления недовольства.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что два года назад в Америке вышла книга о секретных бункерах правительства. По мнению автора книги, первое защитное сооружение было построено под Белым Домом в 50-х годах. Воспользоваться им пришлось почти через полвека во время событий 9 сентября 2001 года. Здесь спрятали президента Буша, вице-президента Чейни и часть верхушки правительства.

Американский завод с запрещенными ракетами сняли на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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