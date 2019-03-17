Ученые назвали первые симптомы развития подагры
Исследователи американской клиники в Мэйо установили, что к первым признакам развития подагры относится сильная боль в суставах больших пальцев ног, которая может не утихать в течение долго времени. Иногда она может продолжаться на протяжении четырех часов.
Вторым признаком медики называют затяжные «неудобства в суставах». При этом на пораженном суставе появляется покраснение, он воспаляется и становится горячим. Со временем, по мере того, как подагра развивается, человеку становится все сложнее двигать суставами.
Основными причинами болезни ученые называют гормональный сбой, неправильное питание и малоподвижный образ жизни. В качестве профилактики враче рекомендуют употреблять меньше белковой пищи и алкоголя, говорится в исследовании.
Подагра заболевание, которое известно еще с древних времен. Впервые оно было подробно описано Гиппократом в пятом веке до нашей эры. Страшная болезнь может поражать как людей преклонного возраста, так и молодых.
Так, ранее сайт kp.ru писал, что 16 марта в возрасте 38 лет умерла певица Юлия Началова. Как рассказывала сама девушка, она страдала подагрой.
Умерла певица Юлия Началова.
ИСТОЧНИК KP.RU