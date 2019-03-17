Ученые назвали первые симптомы развития подагры

СЕГОДНЯ 15:39 2019-03-17T16:35:04+03:00

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Исследователи американской клиники в Мэйо установили, что к первым признакам развития подагры относится сильная боль в суставах больших пальцев ног, которая может не утихать в течение долго времени. Иногда она может продолжаться на протяжении четырех часов.

Вторым признаком медики называют затяжные «неудобства в суставах». При этом на пораженном суставе появляется покраснение, он воспаляется и становится горячим. Со временем, по мере того, как подагра развивается, человеку становится все сложнее двигать суставами.

Основными причинами болезни ученые называют гормональный сбой, неправильное питание и малоподвижный образ жизни. В качестве профилактики враче рекомендуют употреблять меньше белковой пищи и алкоголя, говорится в исследовании.

Подагра заболевание, которое известно еще с древних времен. Впервые оно было подробно описано Гиппократом в пятом веке до нашей эры. Страшная болезнь может поражать как людей преклонного возраста, так и молодых.

Так, ранее сайт kp.ru писал, что 16 марта в возрасте 38 лет умерла певица Юлия Началова. Как рассказывала сама девушка, она страдала подагрой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697573" frameborder="0"></iframe> Умерла певица Юлия Началова.

ИСТОЧНИК KP.RU