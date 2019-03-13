Юлия Началова страдает болезнью стариков и королей: Что такое подагра и насколько она опасна

Сама Юлия Началова не раз в интервью рассказывала, что страдает подагрой. Что у многих вызывает вопросы - ведь обычно эта хворь нападает на пожилых людей. А раньше ее вообще называли «болезнью королей».

Действительно, подагра или подагрический артрит – заболевание известное с древних времен. Впервые заболевание описано еще Гиппократом в 5 в до н.э.

Развитие болезни связывают с накоплением в организме мочевой кислоты. Кристаллы солей мочевой кислоты (ураты) скапливаются в ткани суставов и провоцируют воспалительную реакцию, которая сопровождается сильными болями. Пораженный сустав становится отечным. После того как боль стихла, на месте отека образуется шишка с содержанием кристаллов уратов.

При первом проявлении заболевания поражаются суставы стоп. По мере развития подагры вовлекаются все новые суставы. Приступ подагры обычно наступают ночью. В это время больного мучает сильная, раздирающая боль в суставе, такая будто нога попала в капкан или ее кусает и грызет собака. Кажется, что боль усиливается от соприкосновения с простыней. Больной ворочается в постели, пытаясь найти более удобное положение для конечности. И только под утро боль начинает стихать и больной засыпает. На следующий день сустав болит меньше, а около него образуется опухоль.

Подагра встречается у 0,1- 1% населения, но чаще у мужчин, чаще чем у женщин. Пик заболевания приходится на возраст 40-50 лет у мужчин, и 60 и старше у женщин. Однако, в последние годы все чаще встречается у женщин и у лиц более молодого возраста.

Развитие подагры провоцирует пища, богатая пуринами – азотистыми соединениями, из которых образуется мочевая кислота. Большое количество пуринов содержится в молодом мясе (телятине), студнях, хаше. Еще одна причина развития подагры – злоупотребление алкоголем. Именно поэтому подагру называют «болезнью королей» или «болезнью изобилия». Провоцировать заболевание также могут стресс, травмы, нагрузка на суставы, погрешности в диете и др.

При хроническом течении подагры кристаллы мочевой кислоты откладываются и образуют шишки на коже, на кистях рук, веках, крыльях носа, почках, клапанах сердца, сосудах. Почечная недостаточность – самое грозное осложнение подагры, от которой умирают 20% пациентов с подагрой. Но эта болезнь также часто сочетается с сахарным диабетом, гипертонией. Совместно эти состояния усугубляют состояние больного.

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