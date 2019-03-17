Порошенко пообещал «сделать шаги» для возвращения Крыма и Донбасса

СЕГОДНЯ 17:31 2019-03-17T17:31:01+03:00

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В воскресенье, 17 марта, кандидат в президенты Украины и действующий глава незалежной Петр Порошенко провел очередную встречу с избирателями. При этом на обещания он не скупился.

В частности, он в очередной раз пообещал «вернуть Крым и Донбасс». При этом политик заверил, что в случае своей победы на выборах, которые пройдут на Украине 31 марта, он «сделает решительные шаги» в этом направлении.

«Донбасс и, слышите, Крым - вернутся в Украину! <...> После выборов мы сделаем решительные шаги для возвращения Донбасса и Крыма политико-дипломатическим путем», - приводит слова Порошенко его пресс-служба.

Кроме того, украинский лидер анонсировал планы по «укреплению украинской армии» и даже пообещал «построить боевые ракеты».

Между тем, как сообщал сайт kp.ru, Крым уже пять лет является российским регионом. Так, полуостров вошел в состав РФ по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года: тогда подавляющее большинство крымчан поддержали воссоединение с РФ. При этом, как неоднократно заявляли в Москве, процедура присоединения региона соответствовала всем нормам международного права.

Более того, в настоящее время жители Крымского полуострова не испытывают никакой ностальгии по Украине.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/694787" frameborder="0"></iframe> 5 главных кандидатов в президенты Украины.По неожиданным для всех результатам, на первом месте в гонке рейтингов кандидатов пока идет комедийный шоумен Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU