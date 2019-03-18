Российских ректоров будут экзаменовать каждые 5 лет
Министерством сформирована аттестационная комиссия, в которую вошли больше 40 человек - ректора университетов, эксперты из сферы образования, представители законодательной и исполнительной власти, руководители регионов.
- В университетах есть разные процедуры выбора ректоров, - рассказал Михаил Котюков. – Где-то выборы происходят с участием коллектива, где-то кандидатов рекомендует наблюдательный совет. Иногда ректор назначается прямым решением министерства. Но в любом случае с ректором заключается срочный контракт на срок не более 5 лет.
Михаил Котюков: Российских ректоров будут экзаменовать каждые 5 лет.Министр науки и высшего образования отвечает на вопросы обозревателя «КП» Александра Милкуса
После окончания срока контракта ректора ждет аттестационная комиссия. Ему придется «сдавать экзамен», отвечая на вопросы «из разных сфер жизни университета, и тех задач, которые должен решать вуз».
Установленный законодательством возрастной порог для руководителей университетов будет строго выдерживаться, пообещал министр. Напомним, что сегодня максимальный возраст ректора – 65 лет.
Полностью интервью министра читайте здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU