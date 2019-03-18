СЕГОДНЯ 00:03 2019-03-18T00:04:34+03:00

Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков [видео]

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Министерством сформирована аттестационная комиссия, в которую вошли больше 40 человек - ректора университетов, эксперты из сферы образования, представители законодательной и исполнительной власти, руководители регионов.

- В университетах есть разные процедуры выбора ректоров, - рассказал Михаил Котюков. – Где-то выборы происходят с участием коллектива, где-то кандидатов рекомендует наблюдательный совет. Иногда ректор назначается прямым решением министерства. Но в любом случае с ректором заключается срочный контракт на срок не более 5 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/697646" frameborder="0"></iframe> Михаил Котюков: Российских ректоров будут экзаменовать каждые 5 лет.Министр науки и высшего образования отвечает на вопросы обозревателя «КП» Александра Милкуса

После окончания срока контракта ректора ждет аттестационная комиссия. Ему придется «сдавать экзамен», отвечая на вопросы «из разных сфер жизни университета, и тех задач, которые должен решать вуз».

Установленный законодательством возрастной порог для руководителей университетов будет строго выдерживаться, пообещал министр. Напомним, что сегодня максимальный возраст ректора – 65 лет.

Полностью интервью министра читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU