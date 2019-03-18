2019-03-18T00:22:01+03:00
Общество

Минобрнауки сформирует кадровый резерв ректоров

Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков [видео]
Александр МИЛКУС
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Министр науки и высшего образования РФ Михаил КотюковМинистр науки и высшего образования РФ Михаил КотюковФото: Иван МАКЕЕВ
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Минобрнауки планирует омолодить ректорский корпус страны. Этим летом в проекте «Остров» будут участвовать команды вузов, в задачи которых войдет разработка идей по развитию университетов, межвузовских взаимоотношений, формированию нового типа взаимоотношений с научной и индустриальной составляющей регионов.

- Нам нужно сформировать резерва управленческих кадров для сферы высшего образования, - объяснил Котюков. – Речь идет о 50-60 потенциальных руководителях вузов.

Михаил Котюков: Минобрнауки сформирует кадровый резерв ректоров.Министр науки и высшего образования отвечает на вопросы обозревателя «КП» Александра Милкуса

Кроме того, считает чиновник, нуждаются в развитии институт президентов университетов, ученые, наблюдательные и попечительские советы – там, где они сформированы.

- Нужно посмотреть, как эти институты управления между собой взаимодействуют. – говорит министр. - И как они обеспечивают развитие вуза.

Полностью интервью министра читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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