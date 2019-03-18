Минобрнауки сформирует кадровый резерв ректоров
Минобрнауки планирует омолодить ректорский корпус страны. Этим летом в проекте «Остров» будут участвовать команды вузов, в задачи которых войдет разработка идей по развитию университетов, межвузовских взаимоотношений, формированию нового типа взаимоотношений с научной и индустриальной составляющей регионов.
- Нам нужно сформировать резерва управленческих кадров для сферы высшего образования, - объяснил Котюков. – Речь идет о 50-60 потенциальных руководителях вузов.
Михаил Котюков: Минобрнауки сформирует кадровый резерв ректоров.Министр науки и высшего образования отвечает на вопросы обозревателя «КП» Александра Милкуса
Кроме того, считает чиновник, нуждаются в развитии институт президентов университетов, ученые, наблюдательные и попечительские советы – там, где они сформированы.
- Нужно посмотреть, как эти институты управления между собой взаимодействуют. – говорит министр. - И как они обеспечивают развитие вуза.
Полностью интервью министра читайте здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU