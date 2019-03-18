2019-03-18T04:45:57+03:00
Общество

Составлен рейтинг регионов по уровню безработицы

Самый низкий показатель безработицы в Москве, самый высокий - на Северном Кавказе
Сергей КОЛЕСНИКОВ
Поделиться:
В большинстве случаев прослеживается четкая зависимость между показателями эффективности развития экономик регионов и уровнем безработицы.В большинстве случаев прослеживается четкая зависимость между показателями эффективности развития экономик регионов и уровнем безработицы.Фото: Андрей МИРЕЙКО
Изменить размер текста:

Москва, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ стали самыми благоприятными по уровню занятости населения регионами России, а вот Тыва и Северный Кавказ отличится низким уровнем безработицы не смогли - регионы последние в составленном экспертами рейтинге российских регионов по уровню занятости.

Согласно данным рейтинга, низкий уровень безработицы (менее 4% безработного населения) можно увидеть также в Хабаровском крае (2,5%) и Ханты-Мансийском автономный округе-Югра (2,5%) , в столице этот показатель оказался самым низким(1,2%). Всего хорошим индексом безработицы обладают 12 регионов России,среди них Татарстан, Калужская, Рязанская и Липецкая области.

При составлении рейтинга использовались данные Росстата. Согласно им в России проживает почти 75 миллионов человек, имеющих возможность устроиться на работу, из них 3,7 миллиона классифицируются как безработные, и треть из них - это учащаяся молодежь от 15 до 25 лет и пожилые люди от 50-ти. Таким образом не трудоустроены в стране около 2,3 миллиона граждан.

"В большинстве случаев прослеживается четкая зависимость между показателями эффективности развития экономик регионов и уровнем безработицы. Впрочем, есть и исключения", - приводит РИА Новости цитату из исследования.

Закрывают рейтинг Дагестан (13,7%), Чечня (13,2%), республика Алтай (12,6%), Кабардино-Балкария (11,5%) - в этих регионах уровень занятости является наименее благоприятным.

Исследование также показало, что усредненный возраст безработного человека составляет 36 с половиной лет. В среднем на поиск и устройство на работу у россиян уходит более семи месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дерипаска назвал введенные против него санкции неприемлемыми
Мадуро призвал правительство Венесуэлы уйти в отставку
WSJ: Пентагон оставит в Сирии контингент в тысячу солдат
Порошенко обещает вернуть Крым Украине "без торгов и договоренностей"
В Киеве избили наблюдателя Бюро по правам человека при ОБСЕ
В Boeing заявили, что окончательные выводы по крушению в Эфиопии еще не сделаны
В России будет открыто более 900 современных научных лабораторий
Месси сделал хет-трик и помог "Барселоне" разгромить "Бетис"
Жительница Техаса родила шестерых детей за девять минут
В Россию должны приехать 220 тысяч иностранных студентов
Медведчук назвал ошибкой отказ Киева от договора о дружбе с Россией
Министр нефтяной промышленности Венесуэлы посетит Москву в начале апреля
Российских абитуриентов 2019 ждут изменения в целевом приеме