Составлен рейтинг регионов по уровню безработицы

СЕГОДНЯ 04:45 2019-03-18T04:45:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Москва, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ стали самыми благоприятными по уровню занятости населения регионами России, а вот Тыва и Северный Кавказ отличится низким уровнем безработицы не смогли - регионы последние в составленном экспертами рейтинге российских регионов по уровню занятости.

Согласно данным рейтинга, низкий уровень безработицы (менее 4% безработного населения) можно увидеть также в Хабаровском крае (2,5%) и Ханты-Мансийском автономный округе-Югра (2,5%) , в столице этот показатель оказался самым низким(1,2%). Всего хорошим индексом безработицы обладают 12 регионов России,среди них Татарстан, Калужская, Рязанская и Липецкая области.

При составлении рейтинга использовались данные Росстата. Согласно им в России проживает почти 75 миллионов человек, имеющих возможность устроиться на работу, из них 3,7 миллиона классифицируются как безработные, и треть из них - это учащаяся молодежь от 15 до 25 лет и пожилые люди от 50-ти. Таким образом не трудоустроены в стране около 2,3 миллиона граждан.

"В большинстве случаев прослеживается четкая зависимость между показателями эффективности развития экономик регионов и уровнем безработицы. Впрочем, есть и исключения", - приводит РИА Новости цитату из исследования.

Закрывают рейтинг Дагестан (13,7%), Чечня (13,2%), республика Алтай (12,6%), Кабардино-Балкария (11,5%) - в этих регионах уровень занятости является наименее благоприятным.

Исследование также показало, что усредненный возраст безработного человека составляет 36 с половиной лет. В среднем на поиск и устройство на работу у россиян уходит более семи месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU