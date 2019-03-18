Египет купил несколько десятков российских истребителей Су-35

СЕГОДНЯ 10:01 2019-03-18T10:01:21+03:00

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Египет купил у России несколько десятков тяжелых многофункциональных истребителей Су-35. О подписании соответствующего контракта рассказали топ-менеджеры предприятий оборонной промышленности.

Согласно их данным, соглашение оценивается в два миллиарда долларов. Оно вступило в силу уже в конце 2018 года и теперь должно значительно повысить боевой потенциал египетских ВВС наравне с уже поставляемыми МиГ-29М/М2. При этом ожидается, что мощности авиационного завода в Комсомольске-на-Амуре будут полностью загружены на несколько лет вперед, передает "Ъ".

Напомним, что сейчас на вооружении Египта находятся в основном устаревшие советские истребители МиГ-21 и китайские J-7, однако в последние годы Каир является одним из крупнейших покупателей российской военной техники.

Сайт kp.ru писал о том, что обновление Вооруженных сил связано, прежде всего, со сложной региональной обстановкой, характеризующейся высокой террористической активностью. Уже сейчас Россия реализует контракты на поставку в Египет около полусотни вертолетов Ка-52, морской версии данной машины Ка-52К и комплексов ПВО С-300ВМ.

Полет Су-35C..

ИСТОЧНИК KP.RU