Европейские кардиологи назвали опасными некоторые препараты от давления

СЕГОДНЯ 12:03 2019-03-18T12:03:02+03:00

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Кардиологи из Европейского сообщества пришли к выводу, что ряд препаратов, которые сегодня активно применяются в медицине для лечения высокого кровяного давления и стенокардии могут быть опасны для здоровья. Дело в том, что в них содержится вещество нифедипин, которое оказывает отрицательное влияние на организм человека. Если он накопится в больших количествах, то это может привести к гибели пациента.

При этом лекарства, в состав которых входят дигидропиридин и амлодипин, не обладают данными побочными эффектами, пишет сайт Утро.ру.

Почему средство от давления может быть опасным?

В некоторых лекарствах на основе валсартана обнаружен потенциально опасный канцероген. По некоторым оценкам, на рынке в России могло быть около 8 млн упаковок лекарственных средств, в составе которых было вредное вещество. В настоящее время лекарственные препараты с содержанием китайского валсартана отозваны как в США, так и в странах Евросоюза. В июле этого года FDA опубликовало список загрязненных и подлежащих отзыву препаратов, а также препаратов, которые безопасны.

ИСТОЧНИК KP.RU