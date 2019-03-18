Ученые выяснили настоящую личность Джека-потрошителя

СЕГОДНЯ 13:59 2019-03-18T13:59:47+03:00

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Исследователи из Ливерпульского университет имени Джона Мурса утверждают, что раскрыли личность Джека-потрошителя, они привели доказательства возникавшей и ранее версии, что маньяком был душевнобольной польский эмигрант Аарон Космински.

Ученые провели ДНК анализ крови убийцы, сохранившейся на единственном физическом доказательстве убийств известного маньяка, шелковом платке одной из жертв и сравнили результаты с взятыми у живых потомков Косминских фрагментами ДНК. Генетическая экспертиза также показывает, что у убийцы были каштановые волосы и карие глаза, что согласуется с показаниями очевидца.

"Мы впервые описываем систематический молекулярный анализ единственного сохранившегося физического доказательства, связанного с убийствами Джека-потрошителя", - передает The Sun комментарий исследователей.

Об Аароне Косминских известно немного, в 1881 году он переехал из Польши в Великобританию, спасаясь от еврейских погромов. после серии убийств его задержали как подозреваемого, но опознавший его свидетель отказался давать показания по религиозным соображениям, впоследствии дело было закрыто.

Прозвище Джек-потрошитель впервые появилось в письме, которое попало в лондонское агентство новостей якобы от имени убийцы. С начала XX века история убийцы из Уайтчепела была рассказана в десятках фильмов и литературных произведений, а тайна его имени успела стать одной из великих загадок Британии, до недавнего времени.

ИСТОЧНИК KP.RU