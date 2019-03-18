2019-03-18T19:02:20+03:00
В мире

КНР считает аморальными попытки подорвать работу китайских IT-компаний

Представитель МИД Китая прокомментировал ситуацию вокруг компании Huawei
Елена Гильманова
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КНР считает аморальными попытки подорвать работу китайских IT-компанийКНР считает аморальными попытки подорвать работу китайских IT-компанийФото: REUTERS
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Китай считает аморальными и не имеющими поддержки в Евросоюзе безосновательные политические обвинения и попытки подорвать работу IT-компаний. Таким образом министр иностранных дел КНР Ван И прокомментировал ситуацию вокруг Huawei и попытках США ограничить доступ других китайских компаний к созданию сетей пятого поколения (5G).

«Мы выступаем против безосновательных политических обвинений и попыток подорвать работу иностранных компаний. Мы считаем эти практики ненормальными, аморальными и не имеющими поддержки в странах ЕС. Мы надеемся и верим, что страны ЕС и другие государства будут независимы в своих решениях по кибербезопасности», - сказал Ван И, выступая в Брюсселе на пресс-конференции с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

Ранее, 7 марта, китайская компания Huawei подала иск против американского правительства из-за заявлений об использовании ее технологий властями КНР в целях слежки. Позже, 12 марта Вашингтон заявил, что может снизить объемы секретной информации при обмене с Германией, если Huawei будет участвовать во внедрении в ФРГ систем мобильной связи 5G.

ИСТОЧНИК KP.RU

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