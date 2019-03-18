2019-03-18T19:18:13+03:00
Политика

Путин о ситуации на Украине: Россия будет ждать, когда здравый смысл в Киеве восторжествует

Президент РФ рассказал, когда Москва начнет выстраивать отношения с незалежной
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин, выступая в понедельник, 18 марта, на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя, прокомментировал ситуацию на Украине. В частности, он заметил, что с нынешним руководством незалежной вряд ли можно наладить отношения.

При этом глава нашего государства подчеркнул, что Москва будет ждать, когда здравый смысл в Киеве восторжествует. «Когда здравый смысл восторжествует, тогда будем выстраивать с ними отношения», - сказал российский лидер.

Кстати, отметим, это уже не первое подобное заявление Путина. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года президент РФ выразил уверенность в том, что нынешние власти незалежной не способны решить проблему Донбасса. Причем тогда глава нашего государства предложил Западу осуждать не выборы в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а происходящие там политические убийства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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