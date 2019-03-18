2019-03-18T20:41:15+03:00
Наука

В NASA зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем

Болид не долетел до поверхности Земли всего 26 километров
Дарья ИВАШКИНА
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В NASA зафиксировали мощный взрыв метеорита в атмосфере ЗемлиВ NASA зафиксировали мощный взрыв метеорита в атмосфере ЗемлиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 18 марта, в NASA сообщили о мощном взрыве метеорита в атмосфере Земли, который произошел еще 18 декабря прошлого года над акваторией Берингова моря, в 350 километрах от российского побережья.

По данным NASA, скорость болида диаметром в несколько метров составляла 32 километра в секунду, при этом до поверхности нашей планеты он не долетел всего 26 километров.

Что касается силы взрыва космического объекта, то она составила 173 килотонны, что «в семь раз больше, чем у атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году», сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства. Таким образом, за последние 30 лет мощнее этого нового болида был только знаменитый Челябинский метеорит.

Напомним, как писал сайт kp.ru, метеорит упал под Челябинском 15 февраля 2013 года. Суперболид разрушился в окрестностях российского города на высоте 15-25 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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